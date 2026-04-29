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World Sourest Candy Challenge Video Went Viral On Social Media

मिल गई दुनिया की सबसे खट्टी टॉफी! खाते ही हवा में उछलने लगते हैं लोग | देखें ये वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो में लोग खुद को बहादुर साबित करने के लिए 'दुनिया की सबसे खट्टी कैंडी' खाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जैसे ही ये टॉफी मुंह में जाती है, पूरा खेल ही पलट जाता है.

वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ट्रेंड छाया हुआ है, जिसे देखकर लोग खुद भी हैरान हैं और दूसरों को भी चैलेंज दे रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में लोग खुद को बहादुर साबित करने के लिए ‘दुनिया की सबसे खट्टी कैंडी’ खाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जैसे ही ये टॉफी मुंह में जाती है, पूरा खेल ही पलट जाता है. वीडियो में अलग-अलग लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस चैलेंज को स्वीकार करते नजर आते हैं. शुरुआत में सभी को लगता है कि यह बस एक साधारण खट्टी टॉफी होगी. लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर उनके चेहरे के हाव-भाव पूरी कहानी बयां कर देते हैं. किसी की आंखें बंद हो जाती हैं, कोई उछलने लगता है, तो कोई तुरंत टॉफी बाहर निकाल देता है.

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टॉफी खाते ही अजीब हरकतें करने लगे लोग

सबसे ज्यादा चर्चा उन रिएक्शंस की हो रही है, जिनमें लोग अचानक अजीब हरकतें करने लगते हैं. एक महिला तो इतनी ज्यादा रिएक्ट करती दिखती है कि लोगों को लगता है जैसे उसे झटका लग गया हो. वहीं कुछ लोग अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हालत भी ज्यादा अलग नहीं दिखती. दिलचस्प बात यह है कि इस वायरल ट्रेंड के पीछे ‘ब्लैक डेथ’ नाम की एक टॉफी बताई जा रही है. कहा जाता है कि इसके ऊपर और अंदर दोनों तरफ इतना ज्यादा साइट्रिक एसिड होता है कि यह जीभ को झटका दे देता है. पहले हल्की खटास महसूस होती है, फिर अचानक से इसका असली असर शुरू होता है, जो लोगों को चौंका देता है.

इंस्टाग्राम पर देखें वायरल वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी कम मजेदार नहीं हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि ज्यादातर लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह टॉफी सच में बेहद खतरनाक हो सकती है. कई लोगों ने तो इसे ट्राय करने की इच्छा भी जाहिर की है, ताकि वे खुद इसकी सच्चाई जान सकें. कुल मिलाकर, यह वायरल चैलेंज लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का नया जरिया बन गया है. मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर imanebourouis नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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