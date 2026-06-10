ये होती है भागकर शादी करने की सजा, लड़की का वायरल वीडियो देखकर दिमाग चकरा जाएगा

वीडियो में एक लड़की अपनी शादी के बाद की जिंदगी दिखाती नजर आती है और दावा करती है कि लव मैरिज का फैसला लेने के बाद उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

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वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के बीच नई बहस छेड़ दी है. वीडियो में एक लड़की अपनी शादी के बाद की जिंदगी दिखाती नजर आती है और दावा करती है कि लव मैरिज का फैसला लेने के बाद उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. यही वजह है कि इंटरनेट पर लाखों लोग इस वीडियो को देखकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. वीडियो की शुरुआत एक चौंकाने वाले बयान से होती है. लड़की कहती है कि भागकर शादी करने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. इसके बाद वह कैमरे को अपने रहने की जगह दिखाती है. वीडियो में दिखाई देने वाला कमरा काफी साधारण नजर आता है. अधूरी दीवारें, कच्ची छत और कम सुविधाएं देखकर कई लोग हैरान रह गए.

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लड़की की हालत देखकर हैरान रह गए लोग

दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में मौजूद शख्स और लड़की दोनों अपने हालात को लेकर मजाकिया अंदाज में बात करते दिखाई देते हैं. लेकिन उनकी बातें सुनकर कुछ लोगों को यह संघर्ष की कहानी लगी, जबकि कई यूजर्स को लगा कि यह सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यूज बटोरने का तरीका हो सकता है. वीडियो वायरल होते ही कमेंट की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने कहा कि प्यार में लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी भी खुद उठानी पड़ती है. वहीं कुछ यूजर्स ने युवती के हौसले की तारीफ की और कहा कि जिंदगी की शुरुआत किसी भी परिस्थिति से की जा सकती है. दूसरी तरफ कई लोगों ने वीडियो की सच्चाई पर सवाल भी उठाए.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

हालांकि वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. इसके बावजूद यह क्लिप लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर कहानी के पीछे एक अलग सच भी हो सकता है. यही वजह है कि यह वीडियो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है.