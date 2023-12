Year Ender Top Reels 2023: इस साल भयंकर वायरल हुए ये रील्स, एक ने तो हंसा-हंसाकर रुला दिया- देखें वीडियो

Year Ender Top Reels 2023: साल 2023 अब धीरे-धीरे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में इस साल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा धूम मचाने वाले रील्स को लोग याद कर रहे हैं. इन रील्स ने लोगों को जमकर मनोरंजन किया. हर जगह इन्हीं रील्स के चर्चे रहे. इनकी पॉपुलैरिटी इतनी रही कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यूजर्स ने इन पर खूब प्यार बरसाया. लोग ना सिर्फ इन रील्स को देखते रहे बल्कि दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करने से भी पीछे नहीं रहे. ‘सो ब्यूटीफिल, सो एलिगेंट’ बोलने वाली महिला जसमीन कौर हो या फिर एक बाबा का रील जो गर्म तवे पर बैठे नजर आए थे. आइए एक बार फिर से एक नजर दौड़ाते हैं साल 2023 के टॉप रील्स पर….

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Influencer shocks tourists by licking and chewing old gum on Washington Gum Wall pic.twitter.com/NKwvlIqrW9

— Game of X (@froggyups) November 2, 2023