दूसरी दुनिया का रास्ता...समंदर की गहराई में मिली पीले ईंटों की रहस्यमयी सड़क, वीडियो देख वैज्ञानिक भी चौंके!

Viral News: वैज्ञानिकों ने हवाई के पास समुद्र की गहराई में पीली ईंटों जैसी संरचना खोजी है, जिसका वीडियो देख हर कोई दंग रह जा रहा है.

Viral News: समंदर की गहराई आज भी इंसान के लिए एक रहस्य बनी हुई है. समुद्र के नीचे ऐसी कई चीजें छिपी हैं, जिनके बारे में हम अब तक नहीं जानते. हाल ही में हवाई द्वीपों के उत्तर में समुद्र के नीचे वैज्ञानिकों ने एक बेहद चौंकाने वाली खोज की है. यहां समुद्र की गहराई में पीली ईंटों जैसी सड़क दिखाई दी है. इसे देखकर लोग हैरान रह गए और कई लोगों ने इसे दूसरी दुनिया तक जाने वाला रास्ता तक मान लिया. इस खोज से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

कहां और कैसे हुई यह अनोखी खोज?

यह खोज साल 2022 में पपाहानाउमोकुआकेआ समुद्री राष्ट्रीय स्मारक क्षेत्र में की गई थी. यह इलाका दुनिया के सबसे बड़े समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में से एक है. खास बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र के समुद्र तल का अब तक सिर्फ तीन प्रतिशत हिस्सा ही खोजा जा सका है. नॉटिलस नाम का एक शोध पोत यहां सर्वे कर रहा था. इसी दौरान वैज्ञानिकों की टीम की नजर समुद्र की तलहटी पर बनी इस अजीब संरचना पर पड़ी, जो पहली नजर में किसी सड़क जैसी लग रही थी.

पीली ईंटों की सड़क

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि समुद्र तल पर एक सूखी झील जैसी सतह मौजूद है, जो लगभग तीन हजार मीटर की गहराई में स्थित है. यह सतह इतनी सख्त और फटी हुई लगती है, जैसे मिट्टी को पकाकर फैला दिया गया हो. कुछ जगहों पर चट्टानें इस तरह से टूटी हुई हैं कि वे बिल्कुल ईंटों की कतार जैसी दिखती हैं. इसी वजह से इसे ‘पीली ईंटों की सड़क’ कहा जाने लगा. यह नजारा इतना अलग है कि देखने वाला पहली बार में धोखा खा सकता है.

देखें वायरल वीडियो

वैज्ञानिकों ने क्या दी सफाई

वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि यह कोई इंसानी निर्माण नहीं है. उनके अनुसार यह एक खास तरह की ज्वालामुखी चट्टान है, जिसे हाईलोक्लास्टाइट कहा जाता है. यह चट्टान तेज ज्वालामुखीय विस्फोटों के समय बनती है. जब गर्म लावा अचानक ठंडे पानी के संपर्क में आता है, तो तापमान में तेज बदलाव होता है. इसी वजह से चट्टानों में सीधे कोण पर दरारें पड़ जाती हैं, जो ईंटों जैसी आकृति बना देती हैं. यही कारण है कि यह संरचना सड़क जैसी दिखाई देती है.

बेहद खास ये वजह

एक अध्ययन के अनुसार इंसान अब तक समुद्र की गहराइयों का बहुत छोटा हिस्सा ही देख पाया है. करीब 67 सालों में गहरे समुद्र के सिर्फ 0.001 प्रतिशत हिस्से की ही तस्वीरें ली जा सकी हैं. ऐसे में इस तरह की खोजें बेहद अहम हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे समुद्र तल पर मौजूद जीवन, ज्वालामुखीय गतिविधियों और धरती के पुराने इतिहास को समझने में मदद मिलती है. इस इलाके में अभी शोध जारी है और उम्मीद है कि भविष्य में समुद्र की गहराइयों से ऐसे और भी रहस्यमयी नजारे सामने आएंगे.

