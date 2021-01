Yo Yo Honey Singh Saiyaan Ji: हनी सिंह काफी समय बाद नया गाना लेकर आए हैं. उनका नया गाना सईंयां जी (Saiyaan Ji) काफी हिट भी हो रहा है. पर इसी के साथ ट्विटर पर मीम्स की बरसात भी हो रही है. Also Read - Yo Yo Honey Singh और नुसरत भरूचा के गाने 'Saiyaan Ji' ने यूट्यूब पर मचाया तहलका, बना डाला ये खास रिकॉर्ड

फिलहाल ये गाना नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है. पर ऐसे भी कई लोग है जिन्हें ये बिल्कुल नहीं भा रहा. बहुत से लोग इसका मजाक बना रहा है. Also Read - Neha Kakkar और RohanPreet के Cuteness के दीवाने हो गए फैन्स, कुछ घंटे में KHYAAL RAKHYA KAR को मिले 50 लाख व्यूज

ट्विटर पर सैंया जी से जुड़े मीम्स और जोक्स की जमकर बरसात हो रही है. हनी सिंह के अलावा लोग नेहा कक्कड़ के भाई टोनी कक्कड़ को भी ट्रोल कर रहे हैं. Also Read - ....तो प्रेग्नेंट नहीं हैं नेहा कक्कड़! फिर क्या है बेबी बंप वाली तस्वीर की सच्चाई

सोशल मीडिय पर #Saiyaan Ji ट्रेंड कर रहा है. देखें लोगों के रिएक्शंस-

After listening to #SaiyaanJi by yo yo honey Singh

Audience : pic.twitter.com/UEXr2BOjrg — Chanchal (@mona_sensible) January 27, 2021

लोगों के इन अजीबोगरीब कमेंट्स, मीम्स के बीच यूट्यूब पर हनी सिंह का ये गाना बेहद हिट हो गया है. सिर्फ एक दिन में इस गाने को 21 लाख से ज्यादा बार देखा गया.