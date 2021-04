#Yogi Adityanath: कोराना से देश भर में हाहाकार मचा है. देश में दूसरी लहर से रोज हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं. ताजा नाम है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का. वे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. Also Read - यूपी के CM योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस से संक्रमित, खुद Tweet कर दी जानकारी

योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी. उनके ट्वीट करते ही सोशल मीडिया पर मानो भूचाल आ गया हो. Also Read - Coronavirus Cases In Buldhana: महाराष्ट्र के बुलढाणा में भोज में गए 93 लोग कोरोना संक्रमित, गांव बना कंटेनमेंट जोन

अब हजारों लोग उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. लोग गेट वेल सून, ईश्वर आपको ठीक करे, मां दुर्गा कृपा करे जैसे कमेंट कर रहे हैं.

लोग उम्मीद कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कोरोना को मात देने में सफल रहेंगे.

Get well soon Mahantji ! UP and India Needs you !

🙏🙏🙏🙏

