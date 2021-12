Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी और एक शख्स के बीच बहस देखी जा सकती है. वीडियो तेलंगाना का है. यहां एक शख्स ने आरोप लगाया कि महबूबाबाद जिले में एक पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट की. पुलिस और उस शख्स के बीच हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी के साथ एक शख्स की बहस हो रही है. उस व्यक्ति के साथ उसकी आठ साल की बेटी भी है. वीडियो में शख्स दावा कर रहा है कि हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिसकर्मी ने उसे थप्पड़ मारा गया और रोका. हालांकि, थप्पड़ मारने और रोके जाने का कोई वीडियो सामने नहीं आया है.Also Read - क्या आपके पास भी है RBI की हरी पट्टी गांधीजी की तस्वीर के पास वाले 500 के नोट?

वायरल वीडियो में राहगीरों को रोकते हुए देखे जाने वाले पीड़ित शख्स की पहचान श्रीनिवास के रूप में हुई है. श्रीनिवास पुलिस के साथ इस बात पर तर्क कर रहा है कि पुलिस को मारने का अधिकार किसने दिया? वीडियो में वह तेलुगू में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि पुलिस रोक सकती है, फाइन कर सकती है लेकिन मार नहीं सकती. Also Read - Azgar Ka Video: अचानक हाईवे पर आ धमका 25 फीट लंबा अजगर, फिर जो हुआ रोंगटे खड़े कर देगा | देखिए वीडियो

POLICE STATE?#Mahabubnagar police conducting a drive to ensure people are wearing masks/helmets &following rules. They stopped this man who was apparently going for vegetables& slapped him. The man says you can fine me but who gives a right to slap me in front of my child? pic.twitter.com/UpnQPEjk5M

— Revathi (@revathitweets) December 6, 2021