अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल करीब दो मिनट के वीडियो में कर्नल ग्रेवाल कहते हैं कि हम यहां तक पहुंचे हैं और यकीन दिलाते हैं कि सभी सुरक्षित अपने घर तक पहुंचेंगे. यही हमारा काम है. कर्नल ग्रेवाल का आश्वासन मिलने के बाद आसपास मौजूद सभी भारतीय खूब तालियां बजाते हैं. खुशी में वंदे मातरम् का नारा लगाया जाता है.

इधर लोगों को खुश होते देख कर्नल आगे कहते हैं, ‘मुझे आप सभी के सहयोग की भी जरुरत है. यहां से हर कोई बाहर निकलेगा. जब सब चले जाओगे, या फिर कोई एकाध बचेगा तब भी हम यहां रहेंगे.’ सैन्य अधिकारी आगे कहते हैं कि सभी को युद्धग्रस्त देश से बाहर निकाल लिया जाएगा. अगले एक-दो दिनों में शायद जहाज और विमान यहां से खाली ही जाने लगे.