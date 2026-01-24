Hindi Viral

Young Man Amputates His Own Leg To Claim Mbbs Seat Under Disability Quota In Up

OMG! NEET में कोटे से एडमिशन के लिए दिव्यांग बन गया छात्र, ग्राइंडर से खुद का ही पैर काट डाला

उत्तर प्रदेश में एक खौफनाक घटना प्रकाश में आई है. यहां एक छात्र ने NEET कोटे से एडमिशन के लिए अपना पैर ही काट डाला. मामला जब प्रकाश में आया तब लोगों के होश उड़ गए.

कोटे से एडमिशन के लिए छात्र ने अपना पैर ही काट लिया. (Photo/X)

UP Viral News Today: NEET के जरिये MBBS में दाखिला पाने की चाहत ने एक युवक को इतना आगे बढ़ाया कि उसने खुद को दिव्यांग साबित करने के लिए अपना ही पैर काट डाला. शुरुआत में उसने दावा किया कि अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला किया, लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाले सबूत सामने आए. पुलिस के मुताबिक, युवक ने घटना के समय यह बताने की कोशिश की कि रात में कुछ नकाबपोश लोग उसके घर में आए और धारदार हथियार से उसका पैर काटकर फरार हो गए.

पुलिस को संदिग्ध लगी कहानी

गंभीर चोटों के साथ युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने घायल की हालत को स्थिर बताया, लेकिन पैर बचाया नहीं जा सका. हालांकि जांच में पुलिस को युवक की कहानी संदिग्ध लगी. घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों में किसी भी बाहरी व्यक्ति की मौजूदगी नहीं मिली. फिर युवक के कमरे की तलाशी ली गई, जहां से कई अहम सबूत बरामद हुए.

रूम में मिली हैरान करने वाली चीजें

पुलिस ने वहां सिरिंज, एनेस्थीसिया की खाली शीशियां, दर्द निवारक दवाएं और एक सर्जिकल कटर पाया. इसके अलावा, ग्राइंडर मशीन भी मिली जिस पर खून के निशान थे. इन सबूतों के आधार पर युवक को कड़ी पूछताछ के लिए बुलाया गया. आखिरकार युवक ने कबूल किया कि किसी ने हमला नहीं किया.

आखिर क्यों काट लिया खुद का पैर

उसने बताया कि वह NEET की तैयारी कर रहा था और MBBS में दाखिला पाने के लिए दिव्यांग कोटे का फायदा उठाना चाहता था. उसने पहले दर्द कम करने के लिए एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया और फिर ग्राइंडर की मदद से अपना ही पैर काट डाला

मानसिक बीमारी का संकेत

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला न केवल कानूनी दृष्टि से गंभीर है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी चेतावनी है. डॉक्टरों के अनुसार, इस तरह की गंभीर चोट खुद पर करना मानसिक दबाव और गहरी मानसिक अस्थिरता का संकेत देता है. युवक की हालत अब स्थिर है, लेकिन वह जीवनभर के लिए दिव्यांग हो चुका है.

