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OMG! शख्स ने दिल्ली वालों को हवा ही बेच डाली, सांस लेने के बदले चार्ज किए 50 रुपये | देखें वायरल वीडियो

Ajab Gajab Video: शख्स ने राजधानी दिल्ली में पहाड़ों से लाई गई ताजी हवा 50 रुपये में बेच डाली. इसमें शख्स पहाड़ों की ताजी हवा के बदले में 50 रुपये चार्ज करता है.

Published date india.com Published: April 1, 2026 9:58 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Funny Video
शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/X)

Ajab Gajab Video: सोशल मीडिया की दुनिया अपने आप में बेहद मजेदार मानी जाती है. यहां हर समय ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर हम चौंक जाते हैं. मगर कई बार हंसी रोकना तक मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स ने हैरान करने वाला कारनामा किया है. यकीन नहीं करेंगे कि शख्स ने राजधानी दिल्ली में पहाड़ों से लाई गई ताजी हवा 50 रुपये में बेच डाली. इसमें शख्स पहाड़ों की ताजी हवा के बदले में 50 रुपये चार्ज करता है.

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क्या है पूरा मामला

मामला कुछ ऐसा है कि युवक ने खुद को किसी बड़े स्टार्टअप फाउंडर की तरह पेश करते हुए दावा किया कि वह पहाड़ों की ताजी हवा लोगों तक पहुंचा रहा है. उसके पास कुछ बोतलें थीं, जिनमें वह ‘प्योर हवा’ होने का दावा कर रहा था. हर बोतल की कीमत रखी गई 50 रुपये. हैरानी की बात ये रही कि कई लोग लाइन लगाकर इसे खरीदते नजर आए.

हवा को बताया प्रीमियम प्रोडक्ट

वीडियो में दिखता है कि लड़का बड़े आत्मविश्वास के साथ लोगों को समझा रहा है कि ये हवा खास तौर पर पहाड़ी इलाकों से लाई गई है. वह इसे ऐसे पेश करता है जैसे कोई प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहा हो. लोग भी मजे-मजे में बोतल खोलकर सांस लेते दिखते हैं और इसे एक अलग अनुभव बता रहे हैं. लोग ‘ताजी हवा’ के नाम पर पैसे खर्च करने को भी तैयार दिखे.

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यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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सोशल मीडिया पर यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है. कुछ लोग इसे क्रिएटिव आइडिया बता रहे हैं, तो कुछ इसे लोगों की मजबूरी पर कटाक्ष मान रहे हैं. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में पानी के बाद हवा भी बोतलों में बिकेगी.

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Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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