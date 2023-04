Viral Video: चलती रेपिडो बाइक पर महिला से छेड़छाड़, बचने के लिए लगा दी छलांग | देखिए वीडियो

कर्नाटक के बेंगलुरु में छेड़छाड़ की कोशिश से बचने के लिए एक महिला चलती हुई रैपिडो बाइक से कूद गई. पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी. पुलिस के अनुसार घटना 21 अप्रैल की देर रात येलहंका न्यू टाउन पुलिस थाने की सीमा में हुई. घटना के संबंध में आंध्र प्रदेश के मूल निवासी 27 वर्षीय दीपक राव को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने बताया कि महिला ने 21 अप्रैल को इंदिरानगर स्थित अपने एक दोस्त के यहां पहुंचने के लिए रात करीब 11 बजे रैपिडो बाइक बुक की थी. आरोपी ने ओटीपी के बहाने उसका मोबाइल ले लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश करने लगा. वह अलग-अलग रास्तों पर ले गया. इंदिरानगर के बजाय डोड्डाबल्लापुर रोड की ओर बढ़ गया. महिला के पूछने पर वह तेज स्पीड से बाइक चलाने लगा.

इससे सदमे में लड़की येलहंका के पास नगेनहल्ली में बीएमएस कॉलेज के पास बाइक से कूद गई. कॉलेज गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े. यह देख आरोपी मौके से फरार हो गया.