ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुआ बदमाश, सिर्फ 60 सेकंड में उड़ा लिया लाखों का सोना | देखिए वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ज्वेलरी शॉप की चोरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा बदमाश इतना शातिर निकला कि उसने किसी फिल्मी चोर की तरह पूरी वारदात को अंजाम दिया और दुकान में मौजूद मालिक को भनक तक नहीं लगने दी. बताया जा रहा है कि यह मामला पंजाब के लुधियाना का है. वायरल वीडियो में एक शख्स सामान्य ग्राहक की तरह दुकान में दाखिल होता है. उसके हावभाव देखकर किसी को भी उस पर शक नहीं होता. वह आराम से काउंटर पर बैठता है और शॉप के मालिक से अलग-अलग डिजाइन के गहने दिखाने को कहता है.
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कुछ देर तक वह सोने के सेट को ध्यान से देखता रहा. कभी डिजाइन की तारीफ करता, तो कभी कीमत और क्वालिटी को लेकर सवाल पूछता रहा. दुकान का मालिक भी उसे संभावित ग्राहक समझकर लगातार गहने दिखाते रहे. इसी दौरान उसने अपने निशाने पर एक महंगा गोल्ड सेट चुन लिया. वीडियो में नजर आता है कि मौका मिलते ही शख्स ने बेहद चालाकी से गहनों का सेट अपने कब्जे में कर लिया. इसके बाद उसने ऐसा टाइम चुना जब मालिक का ध्यान कुछ सेकंड के लिए दूसरी तरफ था. बस फिर क्या था, वह तेजी से दुकान से बाहर निकला और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया.
Ludhiana: Youth Stole ₹ 7 lakh Gold set from Jewellery shop and escapes easily pic.twitter.com/GglhCGzZAh
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 10, 2026
वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स भी हैरान हैं. कई लोग चोर की प्लानिंग देखकर हैरानी जता रहे हैं, जबकि कुछ लोग दुकानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग बार-बार इसे देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चोरी कुछ ही सेकंड में कैसे हो गई. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.