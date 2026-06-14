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ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुआ बदमाश, सिर्फ 60 सेकंड में उड़ा लिया लाखों का सोना | देखिए वीडियो

वायरल वीडियो में एक शख्स सामान्य ग्राहक की तरह दुकान में दाखिल होता है. उसके हावभाव देखकर किसी को भी उस पर शक नहीं होता.

Written by: Ikramuddin
Published: June 14, 2026, 2:26 PM IST
Viral Video

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ज्वेलरी शॉप की चोरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा बदमाश इतना शातिर निकला कि उसने किसी फिल्मी चोर की तरह पूरी वारदात को अंजाम दिया और दुकान में मौजूद मालिक को भनक तक नहीं लगने दी. बताया जा रहा है कि यह मामला पंजाब के लुधियाना का है. वायरल वीडियो में एक शख्स सामान्य ग्राहक की तरह दुकान में दाखिल होता है. उसके हावभाव देखकर किसी को भी उस पर शक नहीं होता. वह आराम से काउंटर पर बैठता है और शॉप के मालिक से अलग-अलग डिजाइन के गहने दिखाने को कहता है.

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चालाकी से बदमाश ले उड़ा सोना

कुछ देर तक वह सोने के सेट को ध्यान से देखता रहा. कभी डिजाइन की तारीफ करता, तो कभी कीमत और क्वालिटी को लेकर सवाल पूछता रहा. दुकान का मालिक भी उसे संभावित ग्राहक समझकर लगातार गहने दिखाते रहे. इसी दौरान उसने अपने निशाने पर एक महंगा गोल्ड सेट चुन लिया. वीडियो में नजर आता है कि मौका मिलते ही शख्स ने बेहद चालाकी से गहनों का सेट अपने कब्जे में कर लिया. इसके बाद उसने ऐसा टाइम चुना जब मालिक का ध्यान कुछ सेकंड के लिए दूसरी तरफ था. बस फिर क्या था, वह तेजी से दुकान से बाहर निकला और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स भी हैरान हैं. कई लोग चोर की प्लानिंग देखकर हैरानी जता रहे हैं, जबकि कुछ लोग दुकानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग बार-बार इसे देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चोरी कुछ ही सेकंड में कैसे हो गई. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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