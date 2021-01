Yuzvendra Chahal Wife Video: युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. वीडियो में धनश्री हिट सॉन्ग ‘पता नहीं वो कौन सा नशा करता है…’ पर डांस करती दिख रही हैं. इस वीडियो पर लाखों लाइक्स आ गए हैं. Also Read - Viral Video: मूड में आया हाथी, बड़े आराम से करता रहा महिला की मालिश, कभी सूंढ़ से तो कभी पैर से...

वैसे तो धनश्री का हर वीडियो ही सोशल मीडिया पर आग लगा देता है पर इस वीडियो की बात ही अलग है. इस वीडियो में धनश्री ने गजब अंदाज में डांस किया है.

धनश्री का डांस और एक्सप्रेशन दोनों ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. वायरल हो रहा ये वीडियो सोशल मीडिया पर धनश्री वर्मा ने ही शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Ji pata nahi yeh kaunsa nasha karta hai 🔥

Our take on #titliyan

Toh batao isn't it FIRE ?🔥🔥🔥

देखें पोस्ट-

इस पोस्ट को अब तक 2,178,745 views मिल चुके हैं. लोगों के लाइक और कमेंट्स करने का सिलसिला जारी है.

बता दें कि धनश्री लगातार डांस वीडियोज शेयर करती हैं. उनके हर वीडियो को लाखों लाइक्स मिलते हैं.

