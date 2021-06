Zebra Ne Mari Sher Ko Laat: जंगल पर शेर का राज होता है. शायद ही कोई जानवर हो जो शेर को देखकर डर न जाए. पर एक ऐसा वीडियो लोगों की पहली पसंद बन रहा है जिसमें जेब्रा ने शेर के मुंह पर लात मारी और शेर की सारी हेकड़ी निकल गई. Also Read - Dulhe Ne Kiya Kiss: चल रहा था रोमांटिक गाना, अचानक दुल्हन को गोद में उठाकर किस करने लगा दूल्हा, लोग बोले- आराम से...

ताकतवर शेर के गिरने का ये वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. उसने जेब्रा का शिकार किया या नहीं, इससे ज्यादा मजा लोगों को इस बात में आ रहा है कि लात खाने पर उसका हाल क्या हुआ.

वीडियो में दिखता है कि एक जेब्रा खड़ा है. तभी वहां शेर आता है. उसे देखकर जेब्रा भागता है और शेर उसके पीछे. लेकिन तभी जेब्रा शेर के मुंह पर लात मारता है. और शेर नीचे गिर जाता है. Also Read - Metro Me Bandar: मेट्रो में खुलेआम घूमता रहा बंदर, बैठकर देखे पूरी दिल्ली के नजारे | Video Viral

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर waowafrica पेज से शेयर किया गया. कैप्शन लिखा,

Unorthodox…! Zebra kicks a following lioness away with ease. Likely the lion wasn’t expecting the kick.

देखें वीडियो-

वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इसे अब तक 14 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं.