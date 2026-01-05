By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Zomato CEO की कनपटी पर दिखा रहस्यमयी Golden डिवाइस क्या है? चिप की ये खासियत उड़ा देगी होश
Dipinder Goyal Golden Chip: सोशल मीडिया पर Zomato के CEO दीपिंदर गोयल काफी चर्चा में है. इस चर्चा का विषय जोमैटो की पोलिसी या कोई नया अपडेट नहीं बल्कि पॉडकास्ट के दौरान उनके आंख के पास लगे रहस्यमयी गोल्डन डिवाइस है. आइए जानते हैं क्या है ये डिवाइस?
सोशल मीडिया पर Zomato के CEO दीपिंदर गोयल की एक तस्वीर तूफान की तरह वायरल हो रहा है. ये तस्वीर उनके एक ‘The Figuring Out’ पॉडकास्ट से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने उद्यमिता, मार्केटिंग और बिजनेस आदि जैसे कई अहन विषयों में बातचीत की. लेकिन वायरल होने की वजह उनकी यह बातचीत नहीं बल्कि उनके आंख के पास लगा एक छोटे सा गोल्डन चिप रहा. जब ये पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर आया तो लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा उनके इसी चिप पर गया, जिसके बाद दर्शकों ने उसकी तस्वीर निकाल ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये चिप क्या है और कैसे काम करता है?
क्या है ये अजीब Golden चिप? आखिर क्या है इसका काम
इस पॉडकास्ट के सामने आने के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि आखिर ये चिप क्या है और कैसे काम करती है. इसको लेकर कई कॉन्टेंट क्रिएटर ने इसपर वीडियो बनाई और इसके बारे में बताया. रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस का नाम Temple है, जो एक एक्सपेरिमेंटल हेल्थ-टेक वियरेबल है. इसका काम दिमाग में क्या चल रहा है यह जानना नहीं है. बल्कि इसका काम रियल-टाइम में दिमाग के ब्लड फ्लो को मॉनिटर करना है.
आखिर क्यों पहनते हैं दीपिंदर गोयल ये चिप
दिपिंदर गोयल ने कुछ हफ्तों पहले इस खास गैजेट के बारे में बात रखी थी. उन्होंने LinkedIn पर बताया था कि यह डिवाइस Gravity Ageing Hypothesis से जुड़ी एक रिसर्च के दौरान डेवलप किया है. इस चिप से उम्र बढ़ने, न्यूरोलॉजी और ग्रैविटी के बीच का कनेक्शन जानने की कोशिश की जा रही है. जोमैटो के फाउंडर का मानना है कि ब्रेन ब्लड फ्लो ही उम्र के बढ़ने, इंसानी याददाशत और सोचने की क्षमता का अहम बायोमार्कर माना जाता है. ऐसे में ये डिवाइस इस रिसर्च में बड़ा योगदान निभाएगा. हालांकि, Temple कब लॉन्च होगा, इसकी क्या कीमत होगी अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
क्या मानना है सोशल मीडिया का?
हालांकि, इसको लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स की राय काफी अलग और तरह-तरह की दिखी. सोशल मीडिया पर जब ये पॉडकास्ट आया और जब इस चिप की सच्चाई लोगों को मालूम चली तो कई लोगों का मानना है कि फ्यूचर में क्या-क्या होने वाला है यह सब इसकी एक शुरुआत है. अगर ये रिसर्च सफल रहता है, तो लोग अपनी सेहत को लेकर हर छुपी हुई चीजें जान सकेंगें. हालांकि, कई यूजर्स डिवाइस की कीमत को लेकर यह अंदाजा लगा रहे हैं कि जिस काम के लिए ये डिवाइस बनाया जा रहा है, उस हिसाब से इस डिवाइस की कीमत ज्यादा हो सकती है, जो आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा.
हालांकि, गोयल ने टेम्पल के इंस्टाग्राम पेज को टैग किया था, जिसपर अभी सिर्फ एक ही पोस्ट है– ‘कमिंग सून‘. यानी मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में इस डिवाइस की और भी डिटेल्स का खुलासा होगा, जिसपर हर किसी की नजर टिकी हुई है.