Zomato Viral Memes: ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो (Zomato) अब 30 मिनट नहीं बल्कि 10 मिनट में आपके घर खाना पहुंचाएगी. इस संबंध में जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने कहा है कि उन्हें लगता कि जोमैटो द्वारा 30 मिनट की औसत डिलीवरी का समय बहुत धीमा है और यह जल्द ही अप्रचलित हो जाएगा. अगर हम इसको कम नहीं करते हैं, तो इस पर कोई दूसरा काम करेगा. जोमैटो को लेकर आई इस खबर के बाद से ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार हो गई है. कई लोग 10 मिनट में डिलीवरी करने वाले इस वादे को डिलीवरी पार्टनर के लिए काफी खतरनाक बता रहे हैं.

यहां देखें एक से एक मीम्स और फनी वीडियो:

#Zomato Delivery Partner on it's way with 10 minutes order. pic.twitter.com/2LVAefXTzV — Ispider Man (@Alone_Mastt) March 21, 2022

#Zomato announces instant delivery in 10 mins

Customers be like: pic.twitter.com/6EYJB9LsDF — Riya Pareek (@riyaapareek) March 21, 2022

Will the delivery be like this in 10 minutes ?#10minutedelivery pic.twitter.com/Bh3pJ78Wpg — Gulvindar Singh (@GulvindarS) March 23, 2022

From now onwards stay away from #Zomato riders. pic.twitter.com/PwqEhv7EeI — Amul Joshi (@amul_joshi) March 21, 2022

We don't need your 10 minute service.@zomato You guys will do anything for money?

Pls think about your riders. #10minutedelivery pic.twitter.com/TSeFAL0vkL — Nitesh Nanda (@Niteshnanda0) March 22, 2022

सोशल मीडिया पर जोमैटो (Zomato) की इस खबर की खूब चर्चा हो रही है. अधिकांश लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं. ज्यादातर लोगों का कहना है कि डिलीवरी पार्टनर हड़बड़ी में फूड डिलीवर करने का प्रयास करेंगे, जिससे रोड एक्सीडेंट का जोखिम बढ़ेगा. जोमैटो कंपनी ने इस संबंध में एक बयान से स्पष्ट किया है कि त्वरित डिलीवरी के वादे को पूरा करने के लिए वह डिलीवरी पार्टनर्स पर तेजी से खाना पहुंचाने का दबाव नहीं बनाएगी. न ही यह डिलीवरी पार्टनर्स को देर से डिलीवरी के लिए दंडित करेगा. कंपनी सबसे पहले इस योजना को अगले महीने से गुरुग्राम में लॉन्च करने की तैयारी में है.