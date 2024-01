Zoom Meeting Viral Video: जूम मीटिंग में हिंदी बोला तो भड़क गए सहकर्मी, आगे जो हुआ खुद देख लीजिए | देखें वीडियो

Zoom Meeting Viral Video: कर्नाटक से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां आईटी कर्मचारियों की एक वीडियो क्लिप मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वे एचआर मैनेजर के साथ जूम मीटिंग में भाग ले रहे हैं. एक सहकर्मी कॉमन लैंग्‍वेज यानी अंग्रेजी में बोलने के अनुरोध के बावजूद हिंदी में बोलना शुरू कर देता है. इस पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आने लगीं. वीडियो को ‘घर के कलेश’ के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है, जिसका शीर्षक है टजूम मीटिंग के दौरान एक आदमी के हिंदी बोलने पर सहकर्मियों के बीच कलह’. अब तक 51 सेकंड के इस वीडियो को 12 लाख लोगों से अधिक ने देखा.

जूम मीटिंग में तकनीकी विशेषज्ञों को दिखाया गया है और जैसे ही उनमें से एक हिंदी में बोलना शुरू करता है, तमिलनाडु का एक कर्मचारी उसे अंग्रेजी में बोलने के लिए कहता है. अंग्रेजी में शुरुआत करने के बाद जब कर्मचारी फिर से हिंदी में बोलने लगता है, तो कर्नाटक का एक अन्य कर्मचारी पूछता है कि अगर वह बैठक में उनसे कन्नड़ में बात करना शुरू कर दे तो उन्हें कैसा लगेगा. वह बैठक का समन्वय कर रहे मानव संसाधन प्रबंधक से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करती है कि सारी बातचीत अंग्रेजी में हो. तभी एक अन्य प्रतिभागी मलयालम में बात करना शुरू करता है.

Kalesh b/w Colleagues over one Guy was speaking Hindi during Team Zoom meeting pic.twitter.com/iiCnvpsc7V

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 30, 2023