Rashifal Today: आज 11 मई 2023, दिन गुरुवार है. कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या है आपके सितारों की चाल. जानें एस्ट्रो गुरु पंडित शिरोमणि सचिन से. दिया गया राशिफल मून शाइन यानी कुंडली पर आधारित है.
10 May, 2023
Shiromani Sachin
रिश्तों की समस्याएं खत्म होंगी. मित्रता में खटास न आने दें. घर को हमेशा साफ रखें. शुभ रंग: गुलाबी
रिश्तों की समस्याएं खत्म होंगी. मित्रता में खटास न आने दें. घर को हमेशा साफ रखें. शुभ रंग: गुलाबी
बैंकिंग से जुड़े लोगों को लाभ होगा. पक्षियों को दाना अवश्य डालें. सभी व्यक्तियों का सम्मान करें. शुभ रंग: लाल
अपनो का सम्मान करें. घर के रख रखाव पर खर्च होगा. समाज में मान सम्मान बढ़ेगा. शुभ रंग: नीला
मित्रों के साथ घूमने जाएंगे. दोपहर बाद कोई काम न करें. उधार पैसा वापस मिलेगा. शुभ रंग: नारंगी
नौकरी में लाभ होगा. फिजूलखर्ची से बचें. घर परिवर्तन का योग है. शुभ रंग: कत्थई
पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी. दोपहर तक समय अनुकूल नहीं है. माता पिता के साथ समय बिताएं. शुभ रंग: नारंगी
दवा पर अधिक खर्च होगा. सही समय पर अपने घर पहुंचें. दिनभर दौड़ भाग बनी रहेगी. शुभ रंग: पीला
दिन भर आराम रहेगा. शाम तक मीठी वस्तु का दान करें. माता पिता के साथ घूमने जा सकते हैं. शुभ रंग: गुलाबी
व्यापारिक स्थल पर बदलाव होगा. घर में मांगलिक उत्सव होंगे. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. शुभ रंग: आसमानी
पारिवारिक परेशानी से व्यस्त रहेंगे. मित्रों के लिए समय अवश्य निकालें. छोटी यात्रा करनी पड़ेगी. शुभ रंग: गुलाबी
अचानक विवाद में घिर सकते हैं. दोपहर बाद कहीं घूमने जाएंगे. अपनों पर गुस्सा न करें. शुभ रंग: आसमानी
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