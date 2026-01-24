प्रेमानंद महाराज की सलाह- मंदिर में भूल कर भी न करें ये गलती
24 Jan, 2026
Shivendra Rai
प्रेमानंद जी कहते हैं कि मंदिर भगवान का घर है.
मंदिर के प्रांगण में राजनीति और लड़ाई झगड़े की बातें नहीं करनी चाहिए.
व्यापार या घर-परिवार की बुराई मंदिर के प्रांगण में नहीं करनी चाहिए.
मंदिर में केवल मौन रहें या नाम जप करें.
मंदिर में कभी भी भगवान की मूर्ति की ओर पीठ करके नहीं खड़ा होना चाहिए.
मंदिर में गर्भगृह के ठीक सामने खड़े होकर दर्शन नहीं करना चाहिए.
मंदिर में बैठकर किसी की निंदा करना पाप का भागी बनाता है.
मंदिर में गंदगी फैलाना, दीवारों पर कुछ लिखना गलत है.
