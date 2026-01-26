रोज वॉक करना सेहत के लिए फायदेमंद, जानें कितने कदम चलना सही?
26 Jan, 2026
Gargi Santosh
खराब खान-पान, प्रदूषण और तनाव से सेहत पर बुरा असर पड़ता है.
छोटी-छोटी आदतों से सेहत में बड़ा सुधार किया जा सकता है.
पैदल चलना यानी वॉकिंग सबसे आसान और असरदार आदत है.
वॉकिंग से मांसपेशियां, हड्डियां मजबूत होती हैं और दिल स्वस्थ रहता है.
आयुर्वेद के अनुसार, चलने से ऊर्जा और पाचन सही रहता है.
रोजाना चलने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है.
चलते समय शरीर में टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और मूड अच्छा रहता है.
30 मिनट या 9,000–10,000 कदम रोजाना दिल के लिए अच्छा है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता.
