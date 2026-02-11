क्या सच में वजन घटाता है नींबू-शहद का पानी? यहां जानें सच्चाई

11 Feb, 2026

Gargi Santosh

रोज सुबह खाली पेट नींबू-शहद वाला पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और दिनभर एनर्जी बनी रहती.

इसमें मौजूद विटामिन C इम्यूनिटी को मजबूत करता है. साथ ही सर्दी-खांसी से बचाने में मदद करता.

नींबू का साइट्रिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे खाना आसानी से पचता है.

रोज पीने से पेट की ब्लोटिंग, भारीपन और गैस जैसी दिक्कतों में राहत मिल सकती है.

यह ड्रिंक लीवर के काम को सपोर्ट करती है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद कर सकती है.

शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाकर स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं.

लगातार पीने से भूख और मीठा खाने की क्रेविंग कम हो सकती है, जिससे वजन घटाने में सपोर्ट मिलता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता.

