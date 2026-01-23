आप भी टॉयलेट में यूज करते हैं फोन? तो जान लें सेहत को कैसे पहुंच रहा नुकसान
23 Jan, 2026
Gargi Santosh
आपने नोटिस किया होगा कि आज के समय में लोग टॉयलेट में भी मोबाइल चलाते हैं. ज्यादा देर तक सीट पर बैठने से पाइल्स का खतरा बढ़ता.
लंबे समय तक टॉयलेट सीट पर बैठने से पेट पर दबाव पड़ता है और कब्ज जैसी पाचन समस्याएं होने लगती हैं.
मोबाइल देखने के लिए झुकी हुई गर्दन की वजह से सर्वाइकल और गर्दन दर्द की परेशानी बढ़ सकती है.
टॉयलेट में मोबाइल ले जाने से उस पर खतरनाक बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हैं.
मोबाइल पर लगे बैक्टीरिया बार-बार हाथ के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं और बीमारियां फैला सकते हैं.
टॉयलेट में मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत मानसिक तनाव बढ़ा सकती है और दिमाग को आराम नहीं मिल पाता.
लगातार मोबाइल चलाने से कंधों और मांसपेशियों में जकड़न और दर्द की शिकायत होने लगती है.
बेहतर सेहत के लिए टॉयलेट को मोबाइल-फ्री रखें और इस समय को सिर्फ शरीर की जरूरत के लिए इस्तेमाल करें.
