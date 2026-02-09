पपीता ही नहीं, इसके बीज और पत्ते भी हैं अमृत; जानें फायदे

09 Feb, 2026

Gargi Santosh

पपीता एक ऐसा फल है, जो बुखार में कमजोरी दूर करने और शरीर को ताकत देने में मदद करता है.

आयुर्वेद में पपीते को अमृतफल कहा गया है. क्योंकि यह शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है.

पपीते में मौजूद पपैन एंजाइम पाचन को बेहतर बनाता है और पेट साफ रखने में मदद करता है.

पपीते के पत्तों का काढ़ा या रस प्लेटलेट्स कम होने पर और रक्त शुद्ध करने में फायदेमंद माना जाता है.

पपीते के गूदे में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा टाइट होती है और दाग-धब्बे कम होते हैं.

पपीते में विटामिन C भरपूर होता है, जो इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है.

पपीते के पत्तों का रस बुखार के बाद शरीर की कमजोरी कम करने में भी सहायक होता है.

पपीते के बीजों का पेस्ट बालों को मजबूत बनाने और झड़ने की समस्या कम करने में मदद करता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता.

