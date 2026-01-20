सर्दियों में जरूर खाएं शलगम, फायदे जानकर चौंक जाएंगे आप
20 Jan, 2026
Gargi Santosh
शलगम सर्दियों में मिलने वाली कम कैलोरी वाली सुपरफूड सब्जी है.
इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, मैंगनीज और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं.
आयुर्वेद के अनुसार, शलगम वात और कफ दोष को कम करता है.
हल्का पकाकर सब्जी, सूप, पराठा या भुजिया के रूप में खाया जा सकता है.
शलगम हृदय स्वास्थ्य बनाए रखने और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में मदद करता है.
बैंगनी शलगम में एंथोसायनिन एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता.
Find Out More
Thanks For Reading!
Next: BP-कोलेस्ट्रॉल से हैं परेशान? इस पेड़ की छाल दिलाएगी राहत