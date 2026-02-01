ब्राउन राइस या व्हाइट? जानें सेहत के लिए कौन-सा चावल है बेस्ट
01 Feb, 2026
Gargi Santosh
सफेद चावल (व्हाइट राइस) और भूरे चावल (ब्राउन राइस) में प्रोसेसिंग का फर्क है.
व्हाइट राइस पॉलिश्ड होता है, नरम और हल्का स्वाद देता है लेकिन पोषण कम होता है.
ब्राउन राइस में फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन बी भरपूर हैं.
ब्राउन राइस ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ाता है, डायबिटीज वाले लोगों के लिए अच्छा है.
व्हाइट राइस जल्दी पच जाता है और जल्दी एनर्जी देता है.
ब्राउन राइस में फाइटेट्स होते हैं जो कुछ मिनरल्स के अवशोषण को रोक सकते हैं.
कब्ज, गैस या एसिडिटी वाले लोग ब्राउन राइस से परेशानी महसूस कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता.
