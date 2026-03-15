पूरी रात 1.5 टन का AC चलाने पर कितना आएगा बिल? जानिए

15 Mar, 2026

Gaurav Barar

गर्मियों के मौसम ने दस्तक दे दी है, अब बिना एयर कंडीशनर के कमरे में टिकना नामुमकिन सा होगा.

अमूमन मध्यम आकार के कमरों के लिए 1.5 टन क्षमता वाला एसी ही सबसे सटीक माना जाता है.

यहां हम 1.5 टन एसी के 3 स्टार और 5 स्टार मॉडल्स को मानक मानकर बिजली खर्च का हिसाब लगाएंगे.

किसी भी एसी के इस्तेमाल से मासिक खर्च कितना बढ़ेगा, यह सीधे उसकी पावर रेटिंग पर निर्भर होता है.

अगर आप 5 स्टार रेटिंग वाला 1.5 टन स्प्लिट एसी चुनते हैं, तो यह करीब 840 वाट (0.8kWh) प्रति घंटा खर्च करेगा.

मान लीजिए आप रोजाना 8 घंटे एसी चलाते हैं, तो इस गणना से प्रतिदिन कुल 6.4 यूनिट बिजली की खपत होगी.

अगर आपके क्षेत्र में बिजली दर 7.50 रुपये प्रति यूनिट है, तो रोज का खर्च 48 रुपये और महीने का 1500 रुपये होगा.

दूसरी ओर, 3 स्टार रेटिंग वाला 1.5 टन एसी हर घंटे लगभग 1104 वाट (1.10 kWh) बिजली का उपभोग करता है.

अगर इसका उपयोग भी 8 घंटे तक किया जाए, तो  कुल 9 यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी.

ऐसे में एक दिन का खर्च बढ़कर 67.5 रुपये और पूरे महीने का बिजली बिल करीब 2,000 रुपये तक आएगा.

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