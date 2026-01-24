एक ऐसी सब्जी जिसके नाम में आते हैं ताला-चाबी? क्या आपको है पता

24 Jan, 2026

Shweta Bajpai

हम घरों में रोजाना कई तरह की सब्जियां खाते हैं

ऐसे में आपको कई सब्जियों के नाम भी पता होंगे, लेकिन क्या आपको ऐसी सब्जी का नाम पता है जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं?

घूम गया न सिर तो चलिए हम बताते हैं

ये वहीं सब्जी है जिसे देखकर कई लोग मुंह भी बनाते हैं

हालांकि सेहत के लिहाज से इसे बहुत अच्छा माना जाता है

ये नाम है मामूली सी दिखने वाली सब्जी लौकी

लॉक और की= लौकी

ऐसे में इसके नाम में ताला भी आ गई और चाभी भी

Thanks For Reading!

Next: परेड देखने का कर रहे हैं प्लान? इन चीजों को साथ न ले जाएं वरना नहीं मिलेगी एंट्री

 Find Out More