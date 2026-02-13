वैलेंटाइन डेट के लिए ये हेयरस्टाइल्स हैं परफेक्ट, देखें लिस्ट
13 Feb, 2026
Shweta Bajpai
कल वैलेंटाइन डे है ऐसे में अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ कहीं डेट पर जा रही हैं तो इन हेयर स्टाइल्स को जरूर ट्राई करें
सॉफ्ट हॉलीवुड वेव्स ये सबसे रोमांटिक और क्लासिक हेयरस्टाइल है
कर्लिंग आयरन से बड़े सेक्शन में लूज वेव्स बनाएं, फिर फिंगर्स से ब्रेक करें, हेयर स्प्रे से फिक्स करें
साइड पार्टेड स्लीक पोनीटेल ये सिंपल लेकिन सेक्सी हेयस्टाइल है
बालों को साइड से पार्ट करें, हाई या मिडियम पोनी बनाएं और चेहरे के आसपास कुछ स्ट्रैंड्स छोड़ दें
अगर आप क्लासी और ग्रेसफुल लुक लेना चाहती हैं तो लो बन भी ट्राई कर सकती हैं
इसे बनाने के लिए बालों को पीछे की ओर इकट्ठा करें फिर गर्दन के पास ढीला सा जूड़ा बना लें
सॉफ्ट लूज कर्ल्स बालों को लूज कर्ल्स दें ताकि वॉल्यूम और मूवमेंट आए
अगर आप अपने लुक में थोड़ा वेस्टर्न टच देना चाहती हैं तो स्लीक हाई पोनीटेल भी अच्छा ऑप्शन है
इसे बनाने के लिए सबसे पहले बालों को स्ट्रेट कर लें फिर सिर के ऊपर की तरफ टाइट पोनीटेल बांधें
