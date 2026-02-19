लंबे बालों के लिए क्या खाना शुरू करें?
19 Feb, 2026
Shweta Bajpai
हम क्या खा-पी रहे हैं इसका भी हमारे बालों की सेहत पर खास असर पड़ता है
ऐसे में लड़कियों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे बालों ग्रोथ तेजी से बढ़े?
बालों की ग्रोथ के लिए अंडे अच्छे माने जाते हैं
बादाम खाने से बालों की सेहत अच्छी होती है
डाइट में सोयाबीन और दालों को जोड़ें
मशरूम के सेवन से भी बालों की ग्रोथ अच्छी होती है
एवोकाडो खाने से भी बाल अच्छे होते हैं
शकरकंद को सेहत के लिए तो अच्छा माना ही जाता है, लेकिन ये बालों को बजबूत और लंबा बनाता है
लंबे बालों के लिए पालक और हरी सब्जियां खाएं
Find Out More
Thanks For Reading!
Next: सूखे नारियल से कैसे बनाएं स्क्रबर?