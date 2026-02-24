नारियल पानी या गन्ने का जूस क्या ज्यादा हेल्दी?
24 Feb, 2026
Shweta Bajpai
नारियल पानी हो या गन्ने का जूस दोनों को ही सेहत के लिए अच्छा माना जाता है
हालांकि दोनों में से ज्यादा क्या हेल्दी है, इसे लेकर अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है कि दोनों में से क्या ज्यादा हेल्दी है?
अगर आप हाइड्रेशन के लिए कुछ पीना चाहते हैं तो नारियल पानी बेस्ट है
लेकिन अगर आप थके हुए हैं तो एनर्जी के लिए गन्ने का जूस पिएं
अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो गन्ने का जूस न पिएं, आपके लिए नारियल पानी बेस्ट ऑप्शन है
नारियल पानी पेट को सही रखने में मदद कर सकता है
नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, साथ ही साथ इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम और सोडियम जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं
