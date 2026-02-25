बार-बार खराब हो जाती है कुकर की सीटी? इस 1 ट्रिक्स से होगा समाधान

25 Feb, 2026

Shweta Bajpai

कई बार ऐसा होता है कि कचन में खाना बनाते बनाते सीटी खराब हो जाती है और दाल या सब्जी बाहर निकलने लगती है

ऐसे में इसे बनावाने के लिए हमें दुकान पर जाना पड़ता है, लेकिन कुछ ट्रिक्स की मदद से आप इसे आसानी से घर पर ही सही कर सकती हैं

@simplerepairstep7626 नाम के यूट्यूब शॉर्ट में ये नुस्खा तेजी से वायरल हो रहा है

इसके लिए आपको 1 पिन से सीटी के नीचे वाले पार्ट को पुश करना है और वहां पर एक नए नट को फिट करना है

फिर वापस आप लगाकर इसे देखें ये नई की तरह हो जाएगी

​कुकर की सीटी न बजने का एक और बड़ा कारण गंदगी भी है

इसके लिए सीटी को निकालें और उसे गरम पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दें

समय पूरा होने के बाद पतले तार या सुई की मदद से सीटी के छोटे-छोटे छेदों को साफ करें

