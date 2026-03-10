चाहिए लंबे-घने बाल? दही के साथ मिक्स करके लगाएं ये 1 चीज
10 Mar, 2026
Shweta Bajpai
बालों को लंबा और हेल्दी रखने के लिए हम तरह-तरह की चीजों को फॉलो करते हैं
हालांकि इनसे भी हमें कोई खास फर्क पड़ता है, ऐसे में आज हम आपके लिए एक जादुई नुस्खा लेकर आए हैं
जिसकी मदद से आपके बाल काले घने और हेल्दी हो सकते हैं
इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी लें इसमें दही डालें और नुपुर मेहंदी मिक्स करें
ब्रश की मदद से तब तक मिक्स करें जब तक उसका पेस्ट बिल्कुल पतला न हो जाए
अब पेस्ट को हाथों में लें और बालों की जड़ों में कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे तक लगाएं और बाद में शैंपू से अच्छे बाल धो लें
ऐसा कुछ दिनों तक करने से आपको फर्क खुद महसूस होगा
इससे बाल लंबे तो होंगे ही साथ ही साथ बालों में एक अलग सी चमक भी आएगी
