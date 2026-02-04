डबल चिन को कैसे कम करें?

04 Feb, 2026

Shweta Bajpai

आजकल कुछ परेशानियां लगभग हम में से सभी को हैं, जिनमें से एक है डबल चिन की समस्या

डबल चिन चेहरे के पूरे लुक को खराब कर देता है, ऐसे में अगर आप भी इससे राहत चाहते हैं तो बस 2 काम करना शुरू कर दें

इसके बारे में द योगा इंस्टीट्यूट ने जानकारी दी है

पहले स्ट्रेच में आपको अपने चिन से एक बड़ा सा गोल आकार बनाना है, चिन को नीचे करें

अब एक कंधे की ओर देखें और फिर धीरे-धीरे ऊपर देखते हुए दूसरे कंधे पर देखना है और फिर नीचे आ जाना है

इसी प्रकार से चार से पांच बार हमें अपने चिन का गोलाकार बनाना है

अब इसी चीज को हम एंटीक्लॉक करेंगे और ये करते समय अपना मुंह, अपने लिप्स, अपने होठ बहुत कंफर्टेबली बंद रखने हैं

दूसरी स्ट्रेचिंग में आपको चिन को साइड की तरफ लेकर के जाना है और पूरी तरह से कानों को अपने कंधे की तरफ लगाने का प्रयास करना है

अब वापस नीचे आ जाना है, दूसरी दिशा के अंदर अपने कंधे को अपने कान के तरफ ले जाना है

यही प्रक्रिया हमें कम से कम चार से पांच बार करनी होगी

