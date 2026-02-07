मोबाइल-लैपटॉप से थक गई हैं आंखें? अपनाएं 20-20-20 का नियम

06 Feb, 2026

Gargi Santosh

मोबाइल, लैपटॉप और टीवी ज्यादा देखने से आंखों पर दबाव बढ़ता है और थकान जल्दी होने लगती है.

स्क्रीन टाइम बढ़ने से ड्राई आईज, जलन, सिरदर्द और धुंधला दिखने जैसी दिक्कतें आम हो गई हैं.

आंखों को आराम देने के लिए आयुष मंत्रालय ने 20-20-20 नियम अपनाने की सलाह दी है.

इस नियम के मुताबिक, हर 20 मिनट बाद स्क्रीन से नजर हटाकर 20 फीट दूर 20 सेकंड तक देखना चाहिए.

इससे आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है और फोकस सही बना रहता है.

रोज सुबह-शाम 2-3 मिनट पॉमिंग करने से आंखों को गहरी राहत मिलती है.

पॉमिंग के लिए हथेलियां रगड़कर गर्म करें और बंद आंखों पर हल्के से रखें.

आंखों को ऊपर-नीचे, दाएं-बाएं और गोल-गोल घुमाने से स्ट्रेस कम होता है.

आंखों को स्वस्थ रखने के लिए स्क्रीन टाइम घटाएं, अच्छी रोशनी में काम करें और पूरी नींद जरूर लें.

