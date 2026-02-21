घर में नहीं आती है धूप? इन जुगाड़ से सुखाएं कपड़े
21 Feb, 2026
Shweta Bajpai
कुछ घर ऐसे भी होते हैं, जिनमें धूप नहीं आती है, इसके चलते कपड़ों को सुखाने में परेशानी होती है
ऐसे में कुछ देसी जुगाड़ आपके काम आ सकते हैं
आप चाहें तो कपड़ों को प्रेस से भी सुखा सकते हैं
इसके लिए एक तौलिया लें और उसपर गीले कपड़े को रखें और फिर इसपर साफ कपड़ा डालें
अब अब प्रेस को हल्के हाथ से चलाएं, इससे गीला कपड़ा धीरे-धीरे सूख जाएगा
हेयर ड्रायर से भी आप कपड़े सुखा सकते हैं
इसे गीले कपड़ों पर चलाएं, कपड़े सूख जाएंगे
कपड़े अगर गीले हैं तो उन्हें बेड या किसी भी चीज पर बिछाकर पंखा चलाकर छोड़ दें, इससे भी कपड़े सूख जाते हैं
