इस 1 चीज से मिलेगी ग्लोइंग स्किन, जानें कैसे करें तैयार

11 Feb, 2026

Shweta Bajpai

हर कोई ग्लोइंग स्किन की चाहत रखता है, ऐसे में अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी स्किन खूब ग्लो करे तो इस फेस पैक को ट्राई करिए

जिनकी स्किन ड्राई है वो 1 पका केला लें, इसे मैश कर लें

अब इसमें 1 चम्मच नारियल तेल और शहद मिलाएं और पेस्‍ट बना लें

इस पेस्‍ट को चेहरे पर लगाएं, लगभग 15 मिनट बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें

वहीं अगर आपका चेहरा ऑयली है तो इसके लिए 1 पका केला लें

इसे अब अच्छे से मैश कर लें, इसमें 1 चम्मच चावल का आटा और थोड़ा शहद डाल दें

2

सभी को अच्‍छी तरह से मिला लें

अब इसे फेस पर लगाकर सूखने दें और बाद में धो दें

ग्लोइंग स्किन के लिए 1 पके केले में आधा चम्मच चंदन पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगाएं

बेहतर रिजल्ट के लिए सप्ताह में 2-3 बार लगा सकते हैं

