आइब्रो के डैंड्रफ से छुटकारा दिलाएंगी ये घरेलू चीजें, ट्राई करके देखें
28 Jan, 2026
Shweta Bajpai
हम में से कई लोगों की आइब्रो पर सफेद रंग की पपड़ी जम जाती है
ये सफेद पपड़ी डैंड्रफ या हल्के यीस्ट इंफेक्शन की वजह से होती है
अगर आप भी इससे परेशान हैं तो बादाम तेल को हल्का गुनगुना करें
अब सोने से पहले आइब्रो पर हल्के हाथों से मसाज करें, सुबह उठकर चेहरा धो लें
इसके साथ ही आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं
इसके लिए आइब्रो पर एलोवेरा जेल लगाएं और बाद में गुनगुने पानी से धो लें
नीम का तेल भी आपके काम आ सकता है, इसके लिए हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करें
