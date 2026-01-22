गैस से रहते हैं परेशान? घर पर बनाएं चटपटा अदरक-नींबू पाचक, तुंरत मिलेगा आराम
22 Jan, 2026
Shweta Bajpai
हम में से कई लोगों को अक्सर गैस और अपच की समस्या रहती है
ऐसे में अगर आप भी उनमें से एक हैं तो घर का बना एक पाचक आपके बहुत काम आ सकता है
इसे बनाने के लिए सबसे पहले अदरक को धोकर काट लें या कद्दूकस कर लें
इसके बाद एक कटोरे में इसे डालें, फिर इसमें नींबू का रस डालकर मिक्स करें
अब आपको इसमें काला नमक, सेंधा नमक, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च, अजवाइन और हींग डालना है
अगर आप इसे थोड़ा मीठा डालना चाहते हैं को चीनी या मिश्री भी डाल सकते हैं
इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करके एयरटाइट कंटेनर में भर लें
आपको इसे खाने के बाद ½ छोटी चम्मच लेना है
Find Out More
Thanks For Reading!
Next: लड़की को करना है इंप्रेस? बस फॉलो कर लें ये 3 टिप्स