होली पर 5 मिनट में बनाएं ये Fruit Custard,मेहमानों को खूब आएगा पसंद

27 Feb, 2026

Shweta Bajpai

होली पर अक्सर लोग घरों में कुछ स्पेशल बनाते हैं, ऐसे में आज हम आपके लिए फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आए हैं

इसके लिए सबसे पहले आधा कप ठंडा दूध अलग कर लें और इसके बाद एक भारी तले वाले बर्तन में दूध उबालने रख दें

अब ठंडे दूध में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं ताकि कोई गांठ न रह जाए

जब गैस पर रखे दूध में उबाल आने लगे तो इसमें चीनी डालें और घुलने तक चलाएं

अब आंच धीमी कर दें और कस्टर्ड के घोल को धीरे-धीरे दूध में डालें, इसे लगातार चलाते रहें ताकि कस्टर्ड नीचे चिपके नहीं

3-4 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं जब तक दूध गाढ़ा न हो जाए, अब गैस बंद कर दें और इसे अच्छे से ठंडा होने दें

जब कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसे एक बाउल में निकालें और अपनी पसंद के कटे हुए फल और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं

अब इसे ठंडा-ठंडा सर्व करें

Thanks For Reading!

Next: आपको भी चाय पीने के बाद होती है एसिडिटी, ऐसे में बनाना करें शुरू, कभी नहीं होगी समस्या

 Find Out More