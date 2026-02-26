आपको भी चाय पीने के बाद होती है एसिडिटी, ऐसे में बनाना करें शुरू, कभी नहीं होगी समस्या

Shweta Bajpai

हम में से अधिकतर लोगों को चाय पसंद होती है, लेकिन कुछ लोगों तो इसे पीने के बाद एसिडिटी की समस्या होने लगती है

ऐसे में अगर आप चाय बनाने के तरीके को बदल देते हैं तो आपको ये परेशानी नहीं होगी

सबसे पहले 1 कप पानी लें और उसमें अदरक, इलायची या अपनी पसंद के मसाले डालें

अब पानी में 1-2 उबाल आने के बाद इसमें बहुत थोड़ी चाय पत्ती डालें और एक उबाल आने दें

अब तुरंत आधा कप दूध डाल दें और गैस बंद कर दें

अगर आपको दूध डालने के बाद चाय को उबालना है तो सिर्फ 1 उबाल आने दें

इसके बाद स्वादानुसार चीनी डालकर चाय छान लें

आप ऐसी चाय दिन में 2-3 बार भी पी लेंगे तो नुकसान नहीं होगा

