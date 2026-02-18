सूखे नारियल से कैसे बनाएं स्क्रबर?

18 Feb, 2026

Shweta Bajpai

हम बर्तनों को धोने के लिए प्लास्टिक के स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है

ऐसे में आप घर में आसानी से नारियल के रेशों से स्क्रबर तैयार कर सकते हैं

इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूखे नारियल से रेशों को अलग करें

इसके बाद इन्हें हल्के पानी से धोकर सुखा लें ताकि धूल निकल जाए

रेशों के गुच्छे को हथेली के आकार में गोल या अंडाकार मोड़ लें

गुच्छे के बीचों-बीच सुतली या जूट के धागे से मजबूती से गांठ लगा दें

ध्यान रखें ये ढीला न हो वरना इस्तेमाल करते समय रेशे बाहर निकल आएंगे

कैंची की मदद से बाहर निकले हुए ऊबड़-खाबड़ रेशों को काट लें

ध्यान रखें कि इस्तेमाल से पहले इसे 5 मिनट के लिए पानी में भिगो दें, इससे रेशे थोड़े लचीले हो जाएंगे

