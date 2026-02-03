रिश्ते में लगातार हो रही है लड़ाई? अपनाएं ये 4 ट्रिक्स
03 Feb, 2026
Shweta Bajpai
किसी रिश्ते में लड़ाई न हो ये मुमकिन नहीं है
हालांकि एक समय ऐसा भी आता है जब आपके रिश्ते में लगातार लड़ाइयां होने लगती है
ऐसे में समझ नहीं आता है कि आखिर क्या करें, जिससे वापस से सब सही हो जाए
सबसे पहले जो बात आपको परेशान कर रही हो उसे मन में रखने के बजाय पार्टनर को बताएं
हालांकि इस दौरान अपनी टोन का खास रखें
अपने रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने के लिए थोड़ा समय निकालें
रोजाना एक समय तय करें जब आप एक दूसरे से बात करें
बॉन्ड को और मजबूत बनाने के लिए साथ में ट्रैवल करें, इससे आप एक दूसरे को और जानेंगे
