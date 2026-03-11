पेट में हो रही है जलन? इन 2 चीजों का तुरंत करें सेवन
11 Mar, 2026
Shweta Bajpai
गर्मी आते ही कई तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं, जिनमें से एक है पेट में जलन होने की समस्या
दरअसल में मसालेदार और तीखा खाने से पेट में जलन की समस्या होने लगती है, हालांकि कुछ घरेलू उपायों से आप इससे राहत पा सकते हैं
इसके लिए शतावरी और शंख भस्म का सेवन फायदेमंद हो सकता है
दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर खाएं, इससे आपको राहत मिलेगी
इसके साथ ही मुलेठी और मिश्री का सेवन भी पेट को ठंडक पहुंचा सकता है
इसके लिए को अच्छे से मिला लें और गुनगुने दूध या पानी के साथ ले लें, इससे भी आपको आराम मिलेगा
साथ ही साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमेशा सूरज ढ़लने से पहले खाना खा लें
खाना खाने के बाद हमेशा हल्की वॉक करें
