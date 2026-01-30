बिना बेसन के बनाएं कढ़ी, पानी में तलें पकौड़े
30 Jan, 2026
Shweta Bajpai
हम में से कई लोगों को कढ़ी काफी पसंद होती है, लेकिन क्या कभी आपने छत्तीसगढ़ की खास डुबकी कढ़ी जरूर ट्राई की है?
नहीं तो आज जरूर बनाकर खाएं, आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएं
1 कप उड़द की दाल को 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दें
अब 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच काली मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 हरी मिर्च को मिक्सी में पीस लें
अब मिक्सचर में भीगी उड़द दाल डालकर बिना पानी डाले पीस लें
अब पिसी हुई दाल में से 1 चम्मच दाल को बाउल में लें और उसमें छाछ डालें और धीरे-धीरे करके मिक्स करते जाएं
आपको करीब 1 लीटर छाछ लेनी है, बेसन की जगह हमें दाल का इस्तेमाल करना है
अब कड़ाही में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालें, तेल गर्म होने पर 1 सूखी लाल मिर्च डाल दें, अब थोड़ा जीरा और मेथी दाना डाल दें, थोड़ी राई और करी पत्ता भी डाल दें
अब एक मोटा कटा हुआ प्याज डाल दें और हल्का फ्राई करें
अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दें और मिक्स कर लें
अब कड़ाही में 1 कप पानी डालें और मसालों को मिक्स कर दें अब तुरंत ही इस पानी में तैयार की गई छाछ मिला दें
इसे लगातार 1 उबाल आने तक चलाते रहें
अब बाकी जो उड़द दाल का पेस्ट बचा है उसमें थोड़ी अजवाइन और नमक डाल दें और दाल को फेंटते रहें
फिर दाल की छोटी-छोटी पकौड़ियां कढ़ी में डालें, 10-15 मिनट में पकौड़ियां बिना तेल के अंदर तक पक जाएंगी
अब कढ़ी के लिए तड़का तैयार कर लें, इसके लिए 1 पैन में 1 चम्मच देसी घी या तेल गर्म करें
इसमें 6-7 कली बारीक कटा लहसुन और लच्छेदार कटा थोड़ा अदरक डालें, जब लहसुन पक जाए तो इसमें आधा चम्मच हींग और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल दें
इस तड़के को कढ़ी में डाल दें और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर कढ़ी को सर्व करें
