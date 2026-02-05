बिना मावा और पनीर के कुकर में बनाएं रसगुल्ले, झटपट हो जाएंगे तैयार
05 Feb, 2026
Shweta Bajpai
रसगुल्ले हम में से लगभग हर किसी को पसंद है, हालांकि जब इसे बनाने की बात आती है तो दिमाग में आता है कि बहुत झझंट है
लेकिन कैसा हो अगर आप बिना मावा, छेना और पनीर के सफेद रसगुल्ले तैयार कर लें
इसके लिए सबसे पहले कुकर में 1 कप चीनी और डेढ़ कप पानी डालकर उबलने रख दें, इसे धीमी आंच पर उबलने के लिए रखें और सिर्फ चीनी घुलने तक चाशनी बनाएं
अब डो तैयार करने के लिए 1 पैन में 1 कप दूध गर्म होने के लिए रखें, दूध में 1 चम्मच चीनी डालें और फिर इसमें 1 कप चावल का आटा डालें
1 चम्मच देसी घी डालें और पकाएं इसके बाद गैस बंद कर दें और ठंडा होने दें
अब किसी प्लेट में चावल के मिश्रण को निकाल लें और डो जैसा तैयार करें
अब इसमें 1 चम्मच घी और मिला लें, अब तैयार चावल के डो से छोटे-छोटे रसगुल्ले बना लें
चाशनी ठंडी हो जाए तो फिर से गर्म कर लें और तैयार चाशनी में रसगुल्ले डालें, कुकर में बना रहे हैं तो धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं
कुकर में सीटी आते ही गैस तुरंत बंद कर दें, चाशनी में रसगुल्लों को 15 मिनट तक पड़ा रहने दें
जब ये ठंडे हो जाएं तो इन्हें फ्रिज में रख दें, आपके रसगुल्ले बनकर तैयार हैं
