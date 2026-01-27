घर में बनाएं ये बाम, गुलाबी-गुलाबी हो जाएंगे लिप्स
27 Jan, 2026
Shweta Bajpai
ठंड के मौसम होंठ ड्राई और काले पड़ने लगते हैं
ऐसे में अगर आप भी इससे परेशान हैं तो डॉ. मनोज दास का एक देसी नुस्खा आपके काम आ सकता है
ये एक लिप बाम है, जिसे बनाने के लिए आपको गाय का देसी घी, चुकंदर का रस, बादाम रोगन तेल की जरूरत पड़ेगी
अब ऊपर बताई गई चीजों को अच्छे से मिला लें
आपको इसे तब तक अच्छे से मिलाना है जब तक ये सब अच्छे से मिक्स न हो जाएं
अब आपको लिप मास्क बनकर तैयार है
अब आपको इस मास्क को रात में लगाना है और सो जाना है
अलगे दिन सुबह आपके होंठ सॉफ्ट दिखेंगे
