2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा ये खट्टा-मीठा टेस्टी आम पन्ना
14 Mar, 2026
Shweta Bajpai
गर्मी आते ही लोग आम पन्ना का सेवन शुरू कर देते हैं
यह न केवल शरीर को ठंडक देता है, बल्कि लू से भी बचाता है
इसे बनाना भी बेहद आसान है, इसके लिए सबसे पहले कच्चे आम को अच्छे से धो लें
फिर एक कुकर इतना पानी डालें कि आम आसानी से डूब जाएं और 1 से 2 सीटी लाकर पका लें
दूसरी तरफ एक पैन लें और उसमें जीरा डालकर भुनें और फिर इसे पीसकर पाउडर बना लें
अब कुकर से आमों को निकाल लें और इसे ठंडा होने दें
अब इन्हें एक बड़े से पतीले में डालें और गुठलियों को बाहर निकालकर छिलका हटाकर अच्छी तरह मैश करें
अब जितना गाढ़ा रखना हो उतना पानी डालें, इसके बाद इसमें काला नमक, जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार डालें और अच्छी तरह मिलाएं
फिर इसमें पुदीने की पतियां डालें और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें, आपका आम पन्ना तैयार है
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