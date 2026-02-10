बच्चों को बचपन में ही सिखाएं ये 5 आदतें, बड़ा होकर खुद ब खुद करेगा सभी का सम्मान

10 Feb, 2026

Shweta Bajpai

कहते हैं जो बच्चे को बचपन में सिखाओ वो उन्हें हमेशा याद रहता है, ऐसे में आज हम आपको ऐसी ही कुछ 5 अच्छी आदतों के बारे में जो बच्चों को सिखानी चाहिए

सबसे पहले बच्चे को सच बोलना सिखाएं, उन्हें सही और गलत का फर्क समझाएं

बच्चों को बताएं कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है इससे किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है

बच्‍चों को बचपन से ही बड़ों ता सम्मान करना सिखाएं, सम्मान करना उनके संस्कार में शामिल होना चाहिए

हम में से अधिकतर लोग बड़े पर भी किसी काम के लिए न नहीं बोल पाते हैं, ऐसे में बच्चे को न कहना सिखाएं

उन्हें सिखाएं कि अगर उन्हें कोई बात सही नहीं लग रही है तो तुरंत न बोलें

आज के वक्त में समय की बहुत कीमत है, ऐसे में बच्चों को अभी से वक्त की कीमत समझाएं

उन्हें समझाएं कि एक बार जो समय बीत गया सो बीत गया, वो वापस नहीं लौटता है

बच्चों की आदत में थैंक्‍स, सॉरी, प्‍लीज कहना शुमार करें

