परेड देखने का कर रहे हैं प्लान? इन चीजों को साथ न ले जाएं वरना नहीं मिलेगी एंट्री

23 Jan, 2026

Shweta Bajpai

26 जनवरी के दिन हम में से कई लोग परेड देखने के लिए कर्तव्‍य पथ जाते हैं

अगर आप भी गणतंत्र दिवस पर परेड देखने का प्लान बना रहे हैं तो इन चीजों को अपने संग न ले जाएं नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी

बड़े बैग या बैगपैक न ले जाएं

किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे कैंची, चाकू, ब्‍लेड या नेलकटर

सिगरेट, बीड़ी, गुटका या अन्‍य ज्‍वलनशील पदार्थ

खाने- पीने की कोई भी चीज

ड्रोन, प्रोफेशनल कैमरा या रिकार्डिंग की कोई चीज

चार्जर, इयरफोन, पावर बैंक, बैटरी से चलने वाले गैजेट ले जाने से भी बचें

