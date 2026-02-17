रिश्ते में आ गई है दरार? कहीं ये गलतियां तो नहीं हैं जिम्मेदार

17 Feb, 2026

Shweta Bajpai

शादी हो या प्यार का रिश्ता किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए एफर्ट्स लगते हैं

हालांकि कई बार कुछ छोटी-छोटी गलतियां रिश्तों में खटास ला सकती हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर एक दूसरे को समय नहीं देते हैं, जो रिश्ते में दूरी ला देता है

ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता लंबा चले तो एक दूसरे को समय जरूर दें

आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो अक्सर छोटी-छोटी बात पर ताने मारते हैं या गुस्सा करते हैं

इस आदत से आपका रिश्ता खराब हो सकता है, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा न करें, पार्टनर को हमेशा खास महसूस कराएं

अगर आप भी अपने पार्टनर की हर बात पर शक करते हैं तो ये आदत आज ही छोड़ दें, ये रिश्ते की नींव को हिला देता है

कई बार कुछ गलतफहमियों के चलते रिश्ता टूट जाता है, इसलिए हमेशा एक दूसरे से किसी भी बात को लेकर खुलकर बात करें

